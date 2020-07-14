Минпросвещения: Вспышек коронавируса из-за ЕГЭ в России нет

Единый государственный экзамен в России проходит в штатном режиме, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
— Я хочу отметить, что Единый государственный экзамен в целом проходит... в штатном режиме, с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек [CoViD-19] нет, — сообщил он во время заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Кравцов также отметил, что уже по первым экзаменам видно, что результаты ЕГЭ не ухудшились. Кроме того, где-то даже можно увидеть улучшение.
Напомним, в этом году ЕГЭ в России перенесли из-за пандемии коронавируса. Лайф публиковал график сдачи единых государственных экзаменов в 2020 году. Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на ЕГЭ в этом году заявлено почти 714 тысяч человек. Лайф также узнал, как прошёл первый день сдачи экзаменов — 3 июля.