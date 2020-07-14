Минпросвещения: Вспышек коронавируса из-за ЕГЭ в России нет

Единый государственный экзамен в России проходит в штатном режиме, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Я хочу отметить, что Единый государственный экзамен в целом проходит... в штатном режиме, с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек [CoViD-19] нет, — сообщил он во время заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Кравцов также отметил, что уже по первым экзаменам видно, что результаты ЕГЭ не ухудшились. Кроме того, где-то даже можно увидеть улучшение.