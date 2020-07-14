Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Гостиницы и отели Крыма забиты почти на 100%

Популярностью у туристов пользуются южный берег полуострова и западное побережье.

32
Post cover

Фото © Pixabay

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что многие отели региона загружены на 100%. Об этом сообщает РИА "Новости".

На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 5060%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти, — отметил Волченко.

Он добавил, что найти свободный номер в Крыму становится всё труднее.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что номера в отелях и санаториях среднего ценового сегмента полуострова забронированы до сентября. Свободными остались лишь отдельные номера класса люкс. По словам Аксёнова, некоторые гостиницы могли незначительно повысить цены в связи с поздним началом курортного сезона.

Выбор редакции

Loading...