35 дней без контакта с землёй. Моряки из Аргентины заразились CoViD-19 в открытом море

У рыбаков из Аргентины, которые 35 дней находились в море, подтвердился коронавирус. При этом перед плаванием тест на заболевание был отрицательным у всего экипажа. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Всего на борту находился 61 человек, CoViD-19 выявили у 57 из них. Кроме тестов на заболевание перед плаванием члены экипажа прошли 14 дней обязательного карантина. Отмечается, что у моряков в течение 35 дней не было никакого контакта с землёй, а все поставки производились только при выходе из порта.

Все заболевшие изолированы на корабле, медики посещают их на судне. Сейчас специалисты изучают хронологию появления симптомов заболевания у экипажа и пытаются выяснить, что же произошло.