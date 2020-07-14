Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Психолог объяснила, в какой момент пора увольняться

Специалист также уточнила, сколько может продолжаться депрессия после отпуска.

339

Задуматься о смене работы или пересмотре отношений к трудовым обязанностям следует в том случае, если послеотпускная депрессия длится более недели. Таким мнением поделилась преподаватель факультета повышения квалификации Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), психолог Анна Ермолаева.

Она объяснила, что адаптация после отдыха обычно происходит и на физиологическом, и на психологическом уровне, и некий "спад" наблюдается довольно часто. В норме человеку требуется от двух дней до недели, чтобы настроить себя на рабочий лад. Если же появляется ощущение, что этого времени недостаточно, это тревожный сигнал.

Если этот период занимает более недели, то здесь важно понять для самого человека, какова у него мотивация к работе. Вероятно, работа сама усугубляет это состояние и нахождение в этом пространстве не совсем экологично для человека. Это может быть поводом как задуматься о себе, о работе, о мотивации, так и поводом обратиться к психологу за помощью, — приводит её слова агентство "Москва".

Чтобы облегчить переход в рабочий режим, Ермолаева советует найти в своём графике место привычкам, приобретённым во время отпуска. Так, утренняя йога, кофе со сливками или карамелью и другие приятные ритуалы положительно повлияют на адаптацию.

Ранее психолог рассказала, как перестать переживать из-за отмены отпуска за границей.

Выбор редакции

Loading...