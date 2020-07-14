Психолог объяснила, в какой момент пора увольняться

Задуматься о смене работы или пересмотре отношений к трудовым обязанностям следует в том случае, если послеотпускная депрессия длится более недели. Таким мнением поделилась преподаватель факультета повышения квалификации Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), психолог Анна Ермолаева.

Она объяснила, что адаптация после отдыха обычно происходит и на физиологическом, и на психологическом уровне, и некий "спад" наблюдается довольно часто. В норме человеку требуется от двух дней до недели, чтобы настроить себя на рабочий лад. Если же появляется ощущение, что этого времени недостаточно, это тревожный сигнал.

— Если этот период занимает более недели, то здесь важно понять для самого человека, какова у него мотивация к работе. Вероятно, работа сама усугубляет это состояние и нахождение в этом пространстве не совсем экологично для человека. Это может быть поводом как задуматься о себе, о работе, о мотивации, так и поводом обратиться к психологу за помощью, — приводит её слова агентство "Москва".

Чтобы облегчить переход в рабочий режим, Ермолаева советует найти в своём графике место привычкам, приобретённым во время отпуска. Так, утренняя йога, кофе со сливками или карамелью и другие приятные ритуалы положительно повлияют на адаптацию.