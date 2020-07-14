Врач рассказала, как крепко спать в жару без кондиционера

Спасаться от жары в квартире лучше с помощью кондиционера, однако и без этого устройства можно создать условия для комфортного сна. Об этом рассказала член Российского общества сомнологов, врач отделения медицины сна Алёна Максимова.

— Если нет кондиционера, то раскрывайте окна. В комнате, где предполагается сон, наоборот, закрывайте шторы и окна, чтобы она не нагревалась, — приводит слова эксперта телеканал "Звезда" .

Максимова также отметила, что в жаркую погоду лучше использовать в спальне увлажнитель воздуха, однако, если его нет, можно просто поставить в комнате таз с холодной водой. Врач также порекомендовала спать без одеяла либо использовать покрывало изо льна или хлопка. А от синтетических тканей лучше отказаться в очень тёплую погоду, так как из-за них кожа хуже дышит.