Курский губернатор лишает чиновников премии за орфографические ошибки

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что часто сталкивается с орфографическими ошибками чиновников региона, за которые ему приходится применять дисциплинарные взыскания к подчинённым. Об этом сообщает издание " Курские известия ".

— Почему я исправляю орфографические ошибки в финальной редакции документа на имя президента нашей страны, в адрес правительства? Вы не читаете документы, что ли? Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует документы. Сначала делал устные замечания, теперь пять или шесть раз применял дисциплинарные взыскания — лишаю квартальной премии за ошибки, — подчеркнул Старовойт в ходе заседания региональной администрации.