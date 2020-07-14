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Курский губернатор лишает чиновников премии за орфографические ошибки

Глава региона предупредил подчинённых, что в следующий раз будет публично называть фамилии.

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Фото © Shutterstock

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что часто сталкивается с орфографическими ошибками чиновников региона, за которые ему приходится применять дисциплинарные взыскания к подчинённым. Об этом сообщает издание "Курские известия".

Почему я исправляю орфографические ошибки в финальной редакции документа на имя президента нашей страны, в адрес правительства? Вы не читаете документы, что ли? Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует документы. Сначала делал устные замечания, теперь пять или шесть раз применял дисциплинарные взыскания — лишаю квартальной премии за ошибки, — подчеркнул Старовойт в ходе заседания региональной администрации.

Напомним, ранее ВЦИОМ провёл опрос и узнал о наиболее популярных ошибках, которые россияне допускают при произношении слов. 53% опрошенных поставили неправильное ударение в слове "свёкла", ещё 47% признались, что говорят "одеть на себя" вместо "надеть". Также проблемы с ударением возникли в словах "договор", "средства" и "звонит".

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