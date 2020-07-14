В Монголии первый летальный случай от бубонной чумы: умер подросток, съевший сурка

Известно, что за несколько дней до этого мальчик съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, который является переносчиком бубонной чумы. Подросток умер по дороге в больницу.

Напомним, случаи бубонной чумы стали выявлять в Монголии и Китае с начала июля. Переносчиками смертельного заболевания стали сурки. В монгольском Минздраве граждан призвали не охотиться на этих грызунов и не есть их мясо. Также местные власти предупредили и жителей Тувы, особенно приграничных с Монголией районов, что есть мясо сурка и верблюда не стоит из-за угрозы заразиться бубонной чумой. При этом россиян успокоили: завоз чумы на территорию нашей страны из-за границы исключён.