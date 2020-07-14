Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа за рубеж

Во втором квартале 2020 года экспорт золота из России в денежном эквиваленте превысил продажу трубопроводного газа за рубеж. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка и Федеральной таможенной службы.

В апреле и мае российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на общую сумму 3,55 миллиарда долларов. За этот же временной период "Газпром", обладающий монополией в сфере экспорта трубопроводного сырья, продал за рубеж топлива на 2,4 миллиарда долларов.