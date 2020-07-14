Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа за рубеж

Во втором квартале 2020 года экспорт золота из России в денежном эквиваленте превысил продажу трубопроводного газа за рубеж. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка и Федеральной таможенной службы.
В апреле и мае российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на общую сумму 3,55 миллиарда долларов. За этот же временной период "Газпром", обладающий монополией в сфере экспорта трубопроводного сырья, продал за рубеж топлива на 2,4 миллиарда долларов.
Предварительная оценка Центробанка свидетельствует, что выручка от экспорта газа за второй квартал составила 3,5 миллиарда долларов, что является минимальным значением за трёхмесячный период с 2002 года.