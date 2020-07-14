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В Росгвардии начали использовать VR-очки для подготовки военнослужащих

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан на основе отечественного программного обеспечения.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Росгвардия получила от рязанского радиозавода очки виртуальной реальности для подготовки и тренировок служащих. Об этом рассказали представители холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех", частью которого является предприятие.

Как уточняется, очки разместили в Пермском военном институте войск Нацгвардии РФ.

VR-очки применяются для подготовки специалистов связи Росгвардии, — цитирует собеседника ТАСС.

Оборудование было специально разработано для работы в виртуальном пространстве, спроектированном на основе 3D-моделей и круговых панорам.

С помощью очков можно сопрягать радиосети, в которых работают бойцы Росгвардии на реальных радиостанциях, с радиосетью, расположенной в учебном классе. Таким образом, часть специалистов тренируются в виртуальных условиях, а ещё часть — в реальных.

Учебно-тренировочное оборудование было создано на основе российского программного обеспечения. Разработки можно использовать для визуализации не только виртуальной, но и дополненной, смешанной реальности.

Ранее сотрудники Росгвардии показали кадры задержания захватчика в московском банке с камеры GoPro.

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