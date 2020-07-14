В Хабаровске возбудили дело после гибели ребёнка во время купания в Амуре

В Хабаровске девятилетний мальчик утонул во время купания в реке Амур. Инцидент произошёл в районе центральной набережной, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное СУ СКР.

Следователи выясняют, почему несовершеннолетний находился возле реки без присмотра взрослых. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.