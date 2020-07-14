Названы лучшие музыкальные приложения

Специалисты "Роскачества" проверили более 20 популярных музыкальных приложений для мобильных телефонов и назвали лучшие. Результаты исследования опубликовали на сайте ведомства.

Протестировав сервисы для платформ iOS и Android, эксперты создали рейтинг, исходя из 80 критериев. В ходе исследования они проверили ключевые функции, оценили удобство, информационную безопасность и надёжность приложений. Знакомясь с функционалом, специалисты анализировали возможность поиска и просмотра текстов композиций, наличие карточки альбомов и песен исполнителя, информации о представленных треках. Учитывалось наличие сформированных плей-листов, а также возможность составлять их самим и сортировать песни, управлять воспроизведением, а также идентифицировать наличие присутствия ненормативной лексики.

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Среди представленных на iOS "Роскачество" признало лучшими сервисы Apple Music, "Яндекс.Музыка" и BOOM, на Android — МТС Music, Deezer и BOOM.

Что касается функциональности, тут на обеих платформах победили приложения MTC Music (5 баллов из 5) и Apple Music (4,8 балла). По количеству реализованных функций лучшими стали Apple Music (27 из 30 функций на обеих платформах) и "Яндекс.Музыка" (26 из 30 функций на iOS и 25 из 30 — на Android).