Мировой лидер в наружной рекламе полностью вышел из российского бизнеса

Французская компания JCDecaux, мировой лидер в наружной рекламе, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующие изменения подтвердил и исполнительный директор российской компании Роберт Мирзоян.

Отмечается, что часть акций, принадлежавших французской компании (25%), выкупило ООО "Стинн", которое в октябре прошлого года консолидировало 48,57% российской группы. Сейчас доля этой компании выросла до 73,57%. Сумма сделки не называется.