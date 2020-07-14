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Мировой лидер в наружной рекламе полностью вышел из российского бизнеса

У крупнейшего игрока на российском рынке больше нет иностранных собственников.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Французская компания JCDecaux, мировой лидер в наружной рекламе, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, соответствующие изменения подтвердил и исполнительный директор российской компании Роберт Мирзоян.

Отмечается, что часть акций, принадлежавших французской компании (25%), выкупило ООО "Стинн", которое в октябре прошлого года консолидировало 48,57% российской группы. Сейчас доля этой компании выросла до 73,57%. Сумма сделки не называется.

У Russ Outdoor больше нет иностранных собственников.

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