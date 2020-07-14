"Кому ещё носить?" Отец Жанны Фриске объяснил появление младшей дочери в платье звёздной сестры

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что его младшая дочь Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Так он прокомментировал видеозапись с выступления дочери, ранее появившуюся в Сети.

Владимир Фриске пояснил, что на свадьбу Наталья была приглашена как гость. Песню Жанны включили, когда девушка танцевала. После этого сестра умершей певицы взяла в руки микрофон.

— Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру. Конечно, она носит вещи сестры. А кому ещё их носить? — заявил Владимир Фриске в разговоре с Sobesednik.ru.