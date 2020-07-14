Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Кому ещё носить?" Отец Жанны Фриске объяснил появление младшей дочери в платье звёздной сестры

По словам Владимира, вокальной карьеры в планах у девушки нет.

73

Фото © Instagram / friske_natalia

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что его младшая дочь Наталья не занимается пением на коммерческой основе. Так он прокомментировал видеозапись с выступления дочери, ранее появившуюся в Сети.

Владимир Фриске пояснил, что на свадьбу Наталья была приглашена как гость. Песню Жанны включили, когда девушка танцевала. После этого сестра умершей певицы взяла в руки микрофон.

Делать вокальную карьеру она не собирается и не хочет быть похожей на сестру. Конечно, она носит вещи сестры. А кому ещё их носить? — заявил Владимир Фриске в разговоре с Sobesednik.ru.

Напомним, поклонники Жанны Фриске считают, что сестра покойной певицы Наталья не обладает её талантом. Многие уверены, что у девушки, которая имеет внешнее сходство с исполнительницей, совсем не такой голос.

Выбор редакции

Loading...