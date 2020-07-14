Мяско, природа, сальмонелла. "Росконтроль" включил в чёрный список семь марок свиного шашлыка

Эксперты "Росконтроля" оценили свиной шашлык в маринаде с полок магазинов и узнали, насколько безопасно покупать готовый к приготовлению продукт. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В лабораторию отправили образцы мяса из супермаркетов "Лента", "Магнолия", "МясновЪ", "Окей", "Перекрёсток", Globus и Selgros. Все продукты были изготовлены торговыми сетями.

Во всём мясе, кроме купленного в Globus, зафиксировали значительное превышение уровня микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой. Причём в продукции "Магнолии" и "МясновЪ" показатель выше нормы в 30 раз. К мясу из "Глобуса" тоже есть претензии: там специалисты нашли сальмонелл — возбудителей сальмонеллёза. А в шашлыке из "Магнолии" и "Перекрёстка" обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Помимо прочего, в "Росконтроле" указали на несколько неочевидных фактов, которые удалось установить. Оказалось, что реальное количество жира почти во всех образцах мяса (кроме шашлыка из "Перекрёстка") на порядок ниже, чем указано в маркировке. В шашлыке из супермаркета "Окей" выявили консерванты, не указанные в маркировке, а в продукции "Магнолии" и Selgros отметили высокое содержание фосфора, не характерного для свинины. Это говорит о том, что в шашлыке могут быть незаявленные фосфаты, которые часто используются в качестве регуляторов кислотности и стабилизаторов.

— Добавленные в продукцию соединения фосфора влияют на баланс кальция и фосфота. Как следствие, кальций "вымывается" из костей, что в свою очередь может привести к развитию остеопороза. Потребители, которые стараются следить за состоянием своего здоровья, стремятся избегать употребления продуктов, содержащих пищевые добавки, в т.ч. фосфаты, — пояснила главный специалист Экспертного союза потребителей Ирина Аркатова.

По результатам проверки всю продукцию включили в чёрный список, а производителей проинформировали. Эксперты пояснили, что если съесть кусочек мяса любой проверенной марки без тщательной термообработки, можно отравиться или подхватить кишечную инфекцию.