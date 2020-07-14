Учиться никогда не поздно. 32-летний приангарец отправил вместо себя на ЕГЭ 28-летнего родственника

В Иркутской области мужчина отправил на ЕГЭ по математике вместо себя более молодого родственника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что 32-летний местный житель, который много лет назад окончил школу, решил поступить в вуз, для чего ему необходимо было набрать определённое количество баллов по одному из профильных предметов — математике. Мужчина, чтобы повысить шансы на успех, решил отправить на экзамен вместо себя 28-летнего родственника, с которым они внешне похожи.

Первоначально жителю Приангарья удалось обмануть комиссию, но в дальнейшем его личность установили, а сам он признался в подлоге.

В отношении обоих мужчин полиция собрала материалы административного правонарушения по факту умышленного искажения результатов государственной итоговой аттестации.