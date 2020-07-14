Умер 49-летний ведущий "Разрушителей легенд"

Информацию о смерти Имахары подтвердил представитель телеканала Discovery, сообщает Deadline . В "Разрушителях легенд" эксперт начал сниматься в 2005-м, он вёл шоу до 2014 года.

— Я в недоумении. Нет слов. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем, но также и щедрым, спокойным и нежным человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу, — написал бывший ведущий "Разрушителей легенд" Адам Сэвидж в "Твиттере".