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Умер 49-летний ведущий "Разрушителей легенд"

Имахара вёл шоу в период с 2005 по 2014 год.

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Фото © Instagram / grantimahara

Американский специалист по электронике и радиотелемеханике Грант Имахара умер на 50-м году жизни. Причиной смерти бывшего ведущего шоу "Разрушители легенд" и "Проект Белый кролик" стала аневризма сосудов головного мозга.

Информацию о смерти Имахары подтвердил представитель телеканала Discovery, сообщает Deadline. В "Разрушителях легенд" эксперт начал сниматься в 2005-м, он вёл шоу до 2014 года.

Я в недоумении. Нет слов. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем, но также и щедрым, спокойным и нежным человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу, — написал бывший ведущий "Разрушителей легенд" Адам Сэвидж в "Твиттере".

Накануне стало известно, что скончался один из создателей Skype Тойво Аннус.

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