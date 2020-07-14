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Мирослава Карпович перевезла вещи в дом Прилучного и сразу начала хозяйничать

Соседи актёра слышали, как звезда "Папиных дочек" устанавливала свои порядки.

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Фото © Instagram / m1r0slava_karpovich

Отношения актёра Павла Прилучного и звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович стремительно развиваются. Так, стало известно, что артистка перевезла свои вещи в загородный коттедж "мажора". Об этом сообщает издание "7 дней".

По словам соседей Прилучного, новая возлюбленная актёра сразу начала устанавливать свои порядки в доме и достаточно громко говорила домработнице, что она "тут хозяйка".

Требовала, чтобы слушались только её и выполняли всё, что она захочет, — рассказал один из соседей, отметив, что актриса ведёт себя так, будто всегда жила в коттедже.

Напомним, 15 июня Павел Прилучный оформил официальный развод со своей теперь уже бывшей супругой Агатой Муцениеце. Сразу после этого поползли слухи, что актёр начал встречаться с коллегой по постановке "Косметика врага" Мирославой Карпович. Девушку в Сети затравили хейтеры, несмотря на то что артисты не спешат комментировать свои взаимоотношения. Пару уже успели заснять на отдыхе в Крыму, куда влюблённые отправились с детьми актёра.

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