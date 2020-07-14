Мирослава Карпович перевезла вещи в дом Прилучного и сразу начала хозяйничать

Отношения актёра Павла Прилучного и звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович стремительно развиваются. Так, стало известно, что артистка перевезла свои вещи в загородный коттедж "мажора". Об этом сообщает издание "7 дней".

По словам соседей Прилучного, новая возлюбленная актёра сразу начала устанавливать свои порядки в доме и достаточно громко говорила домработнице, что она "тут хозяйка".

— Требовала, чтобы слушались только её и выполняли всё, что она захочет, — рассказал один из соседей, отметив, что актриса ведёт себя так, будто всегда жила в коттедже.