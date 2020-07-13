Слухи о новом романе 34-летней Мирославы Карпович стали для поклонников шоком. Артистку не просто застали в обществе 32-летнего Павла Прилучного — она отправилась на отдых вместе с ним и его детьми. И якобы девушка стала добиваться внимания актёра, когда он ещё был женат. А теперь пользователи провели своё расследование в Сети и выясняли, что Мирослава тоже была несвободна.
Так, юзеры вычислили парня по имени Игорь, с которым Карпович встречалась три года, пишет Starhit. Влюблённые вместе путешествовали, ездили на курорты, и Мирослава даже появлялась в инстаграме мамы её экс-бойфренда. "Лооорочка! С днём рождения Игорёши нас всех. Спасибо вам за Знайку. Любим вас", — радостно писала звезда "Папиных дочек" под одним из кадров. А родительница Игоря в свою очередь нежно поздравляла с днём рождения саму актрису, выложив её фото.
У неё удивительное имя — Мирослава. Какое символичное! И главное — редкое <...> Мы давно у неё на крючке🎣 в том хорошем смысле, что сердца наши принадлежат Ей — полностью и без остатка. <...> Я преклоняюсь перед её талантом и обаянием. Кто лучше всех? Она лучше всех! Ярче, глубже, вдумчивее. Иногда смешнее и фееричнее))
мама Игоря
Фото © Instagram / agataagata, m1r0slava_karpovich
Однако, по слухам, когда Карпович увлеклась Прилучным и тот ответил на её чувства, артистка якобы просто бросила Игоря. Но, несмотря на бурные обсуждения и слухи, влюблённые актёры не торопятся комментировать свои отношения, предпочитая не афишировать свою личную жизнь.
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В Сети вычислили бывшего парня Мирославы Карпович, которого она бросила ради Прилучного
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