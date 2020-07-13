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Седокова надела тесный купальник, который наглядно показал, за что её так любит молодой бойфренд

Певице не занимать смелости и раскованности.

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Фото © Instagram / janis.timma

37-летняя Анна Седокова отправилась в США, где наслаждается отдыхом в солнечной Флориде. При этом она не забывает пополнять свой инстаграм жаркими кадрами. Экс-солистка "ВИА Гры" выложила знойный снимок, сделанный на пляже, и у поклонников снова перехватило дыхание. Анна надела тесный полосатый купальник, обнажающий бёдра, приняла откровенную позу и зажмурилась от удовольствия.

Фото © Instagram / annasedokova

Кадр не смог оставить без внимания 28-летний возлюбленный певицы, с которым она вместе находится в Штатах. Латвийский баскетболист Янис Тимма указал, что ему нравится видеть свою избранницу счастливой. Кроме того, пара не устаёт делиться откровенными совместными фото. Влюблённые, не стесняясь, целуют друг друга и обнимаются перед камерой. "Он всегда говорит, что полюбил меня за моё большое сердце... А я его — за огромную душу", оставила артистка многозначительную подпись к одному из снимков.

Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma

Не остались в стороне и подписчики Анны, которых у неё 5,1 млн. Фанаты принялись восторгаться соблазнительными формами певицы, отметив, что она всё ещё заслуживает звания секс-символа.

Вау🔥🔥🔥Идеальный купальник для идеальной фигуры

olesia.montenegro

Фото © Instagram / annasedokova

Анечка, вы прекрасны :) вы меня вдохновляете всегда просто быть собой и любить себя :)

an_seymur

Ты секс-бомба

g_magomed_19

Анна Седокова — певица родом из Киева, экс-солистка группы "ВИА Гра", отправившаяся в сольное плавание. Сейчас мама троих детей успешно строит не только карьеру, но и новые отношения. Ради неё баскетболист ушёл от жены, оставив маленького сына.

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