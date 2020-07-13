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Обнаружено тело загадочно пропавшей звезды сериала "Хор" Наи Риверы

Правоохранители исключают версию самоубийства.

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Фото © Instagram / nayarivera

Тело звезды сериала Glee ("Хор"/"Лузеры") Наи Риверы было обнаружено в понедельник в озере Пиру, штат Калифорния. Об этом сообщает издание TMZ.

Местный шериф Билл Аюб уверен, что это именно погибшая актриса, но окончательный вердикт вынесет судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители исключают версию самоубийства и считают гибель 33-летней артистки трагической случайностью.

Тело Риверы было найдено в северо-восточной части озера, у поверхности воды. Следователи проверили звонки звезды её семье в FaceTime, чтобы скоординировать поиски, а также опросили свидетелей, которые арендовали лодки в день её пропажи.

Маленький сын актрисы Джози, которого нашли в лодке в одиночестве, рассказал, что мама нырнула, но не смогла выплыть и скрылась под водой. Шериф Аюб отметил, что в то время было очень сильное течение, а лодка не стояла на якоре. Возможно, поэтому актриса не смогла вернуться и утонула.

На место обнаружения тела прибыла семья Риверы. Также её память на берегу озера почтили коллеги по сериалу "Хор". Они стояли плечом к плечу с близкими Наи и держались за руки, глядя на поверхность воды.

Ранее во время прогулки на лодке пропали внучка Роберта Кеннеди Мейв и её маленький сын Гидеон. Спустя пять дней её тело было обнаружено в Чесапикском заливе, а через два дня водолазы нашли и утонувшего мальчика.

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