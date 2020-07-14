В Сирии террористы устроили взрыв на трассе, по которой следовал российский патруль

Террористы подорвали СВУ на трассе в сирийском Идлибе, по которой следовал российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования. Трое военнослужащих РФ получили ранения, они доставлены на авиабазу Хмеймим. Об инциденте сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.