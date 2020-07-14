В Сирии террористы устроили взрыв на трассе, по которой следовал российский патруль

Террористы подорвали СВУ на трассе в сирийском Идлибе, по которой следовал российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования. Трое военнослужащих РФ получили ранения, они доставлены на авиабазу Хмеймим. Об инциденте сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Взрывом также повреждён турецкий бронеавтомобиль, есть пострадавшие среди экипажа.
— Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, — говорится в сообщении.