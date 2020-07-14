Сын тигра Амура переедет к невесте в ОАЭ

Сын тигра Амура из Приморского сафари-парка Шерхан переедет в Абу-Даби. В ОАЭ животное отправят в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.

По словам собеседника агентства, новым местом обитания Шерхана станет зоологический центр "Ал Бустан". Мезенцев отметил, что в Эмиратах тигр может оказаться уже осенью.

— Шерхан поедет туда насовсем — для размножения, к невесте, — уточнил директор Приморского сафари-парка.