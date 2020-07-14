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Сын тигра Амура переедет к невесте в ОАЭ

Новым местом жительства Шерхана станет зооцентр "Ал Бустан".

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Сын тигра Амура из Приморского сафари-парка Шерхан переедет в Абу-Даби. В ОАЭ животное отправят в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.

По словам собеседника агентства, новым местом обитания Шерхана станет зоологический центр "Ал Бустан". Мезенцев отметил, что в Эмиратах тигр может оказаться уже осенью.

Шерхан поедет туда насовсем — для размножения, к невесте, — уточнил директор Приморского сафари-парка.

По программе тигров передают бесплатно, пары для дальнейшего размножения подбирают так, чтобы избежать близкородственного скрещивания.

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