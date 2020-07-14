Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам. Это может привести к перебоям в поставках

Приказ Минфина о компетенции таможенных органов сделал невозможным оформление ввоза импортных пультов дистанционного управления для телевизоров, что может привести к сбоям в работе российских заводов по сборке устройств телевещания. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.

Отмечается, что пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). В этой же категории находятся и электронные сигареты. Хотя пульты ДУ, в отличие от алкоголя и табака, не являются подакцизными.

Согласно приказу Минфина, вступившему в силу 2 июля, подакцизные товары должна оформлять только ЦАТ и только по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Раньше таможенники руководствовались и описанием товаров.

Как объясняет издание, теперь оформить импортные пульты ДУ нельзя ни на ЦАТ, так как они не облагаются акцизом, ни на обычной таможне.