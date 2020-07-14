Боровшийся с распространением коронавируса в Казахстане замминистра умер от CoViD-19

Заместитель министра обороны Казахстана генерал-майор Бакыт Курманбаев скончался от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

— Бакыт Жанузакович отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы в Вооружённых силах Республики Казахстан. Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора, выражают глубокие соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.