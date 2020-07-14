В санаториях в Крыму у туристов требуют справки об отсутствии коронавируса

В Крыму санатории под угрозой незаселения требуют у туристов справки об отсутствии коронавируса. Их также могут попросить у приехавших на курорты Кавминвод, в Тулу и другие регионы, отмечает "Вестник АТОР".

Как отмечается, требование о предоставлении справки было отменено Роспотребнадзором, однако в Крыму его на региональном уровне вернуло местное санитарное ведомство. Помимо этого, санаториям республики предложили проверять на наличие коронавирусной инфекции в организме персонал.