Рада легализовала игорный бизнес на Украине

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон о легализации игорного бизнеса на территории страны, сообщает "Униан".

Контролировать игорную сферу отныне будет Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчинённая Кабмину Незалежной. Отмечается, что закон был принят с целью увеличения поступлений в госбюджет. За счёт полученных средств планируется финансировать медицину, спорт и культуру.

В ходе голосования закон поддержали 248 парламентариев, в то время как необходимый минимум предполагает 226 голосов. В пояснительной записке уточняется, что документ закрепляет перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешённых в стране. Речь идёт об организации и проведении игр в казино, а также через Интернет. Кроме того, разрешается букмекерская деятельность — как в офлайне, так и в Сети. Помимо прочего, разрешается выпуск лотерей, а также организация и проведение игр в покер.

Кроме прочего, инициатива предусматривает размещение казино только на территории пятизвёздочных отелей в Киеве. В других населённых пунктах игорные заведения можно размещать в зданиях четырёх- и пятизвёздочных отелей.

Закон также предусматривает ограничение количества игровых автоматов: более 40 единиц устанавливать запрещается. При этом их можно размещать лишь в трёх-, четырёх- и пятизвёздочных гостиницах. Также увеличивается и возраст игроков. Так, в азартные игры смогут играть лица, достигшие 21 года.