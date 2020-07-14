Песков прокомментировал слова Трутнева о работе руководства Хабаровского края

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева о плохой организации работы руководства Хабаровского края. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что региону важно сохранить управляемость в связи с арестом губернатора.
— Трутнев является полпредом президента, он курирует этот регион. Курируя регион, он обладает всеми данными всех параметров развития региона. По некоторым там положительные успехи, динамика, по некоторым параметрам выделялись деньги на объекты, они не были построены, — заявил Песков.
Он напомнил, что вице-премьер в ходе посещения региона указал на отставания и недоработки.
— Сейчас важно, о чём говорил Трутнев, важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять функции, несмотря на ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора, — отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июля задержали возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.