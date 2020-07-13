"Ничего не построено". Трутнев резко высказался о работе руководства Хабаровского края

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что работа руководства Хабаровского края организована плохо. На строительство различных объектов в регионе были выделены миллиарды, но при этом до сих пор ничего не возведено.

— Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено, — сказал Трутнев на совещании.

По словам полпреда, он приехал в регион, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать. Вице-премьер отметил, что сейчас край не привлекает достаточный объём инвестиций.





— Я уже не посчитаю, сколько это — 20 миллиардов от триллиона двухсот, но то, что это для Хабаровского края ничтожно мало, очевидно. Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше, — подчеркнул полпред.