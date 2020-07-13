"Ничего не построено". Трутнев резко высказался о работе руководства Хабаровского края

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что работа руководства Хабаровского края организована плохо. На строительство различных объектов в регионе были выделены миллиарды, но при этом до сих пор ничего не возведено.
— Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено, — сказал Трутнев на совещании.
По словам полпреда, он приехал в регион, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать. Вице-премьер отметил, что сейчас край не привлекает достаточный объём инвестиций.
— Я уже не посчитаю, сколько это — 20 миллиардов от триллиона двухсот, но то, что это для Хабаровского края ничтожно мало, очевидно. Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше, — подчеркнул полпред.
Комментируя задержание губернатора Хабаровского края, он отметил, что правоохранительные органы не пошли бы на такой шаг без "стопроцентного повода". При этом Трутнев заявил, что жители региона имеют право выражать своё мнение.
Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июля задержали возле дома. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств и покушения. На следующий день главу Хабаровского края доставили в суд Москвы. Там он заявил о полной непричастности к преступлениям, а его адвокат исключил, что в деле замешана политика. По решению суда губернатора арестовали на два месяца на время следствия.