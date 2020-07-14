Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности

Перестрелки на границе Армении и Азербайджана вызывают глубокую обеспокоенность. Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию.

— Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня, — сказал Песков.