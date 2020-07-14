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Москва призвала Армению и Азербайджан к сдержанности

В Кремле напомнили о готовности РФ оказывать посреднические усилия по урегулированию.

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Фото © mod.gov.az

Перестрелки на границе Армении и Азербайджана вызывают глубокую обеспокоенность. Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию.

Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению своих обязательств в рамках режима прекращения огня, — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина напомнил о готовности Москвы оказывать посреднические усилия по урегулированию. Песков отметил, что РФ неоднократно заявляла об этом на различных уровнях.

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