Азербайджан и Армения опубликовали видео обоюдного обстрела военных пунктов

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, также обнародовало кадры удара по армянским опорным пунктам. Сообщается, что в ходе операции были уничтожены несколько военных объектов и техника противника.

Две страны конфликтуют с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры ведутся с 1992 года, в них участвует и Россия. Ситуация обострилась в 2016 году, когда обстрелу подверглось мирное население. В январе минувшего года в швейцарском Давосе состоялась неофициальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой обсуждалось урегулирование конфликта.