Азербайджан и Армения опубликовали видео обоюдного обстрела военных пунктов

Министерство обороны Армении опубликовало видео обстрела позиции вооружённых сил Азербайджана. Ролик появился на YouTube-канале ведомства. Отмечается, что удар был нанесён по постам, атаковавшим приграничные населённые пункты Тавуша.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, также обнародовало кадры удара по армянским опорным пунктам. Сообщается, что в ходе операции были уничтожены несколько военных объектов и техника противника.
Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в воскресенье, 14 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.
Две страны конфликтуют с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры ведутся с 1992 года, в них участвует и Россия. Ситуация обострилась в 2016 году, когда обстрелу подверглось мирное население. В январе минувшего года в швейцарском Давосе состоялась неофициальная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой обсуждалось урегулирование конфликта.