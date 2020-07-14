ЦИК Белоруссии отказалась регистрировать соперника Лукашенко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии не зарегистрировала бывшего банкира Виктора Бабарико кандидатом на пост главы республики. Решение было принято на заседании во вторник.

Имени Бабарико не будет в бюллетенях на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа. Кроме бывшего главы "Белгазпромбанка" заявки на регистрацию кандидатами подали ещё шесть человек. Предвыборная агитация продлится до 8 августа.