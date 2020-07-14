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ЦИК Белоруссии отказалась регистрировать соперника Лукашенко кандидатом в президенты

Экс-глава "Белгазпромбанка" находится в следственном изоляторе.

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Фото © VK / Виктор Бабарико

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии не зарегистрировала бывшего банкира Виктора Бабарико кандидатом на пост главы республики. Решение было принято на заседании во вторник.

Имени Бабарико не будет в бюллетенях на выборах президента Белоруссии, намеченных на 9 августа. Кроме бывшего главы "Белгазпромбанка" заявки на регистрацию кандидатами подали ещё шесть человек. Предвыборная агитация продлится до 8 августа.

Ранее видеообращение в поддержку задержанных Виктора Бабарико и его сына Эдуарда записал американский актёр Элайджа Вуд.

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