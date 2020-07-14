Володин: Призывающие "вернуть" Крым украинские политики могут быть экстрадированы в РФ

— Это повлечёт наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну... Будь это Украина, или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части её территории — всё, попадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, — отметил он.