Володин: Призывающие "вернуть" Крым украинские политики могут быть экстрадированы в РФ
Он отметил, что принятие закона "остудит горячие головы" и даст понять, что за подобные заявления последует серьёзное наказание.
Поднимающих вопрос о "возвращении" Крыма украинских политиков может ждать уголовная ответственность за призывы к отчуждению территории РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
— Это повлечёт наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну... Будь это Украина, или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части её территории — всё, попадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, — отметил он.
Спикер ГД предположил, что принятие нормы закона "остудит горячие головы" и даст понять, что за подобные заявления последует серьёзное наказание.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Госдумы РФ