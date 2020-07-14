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Опубликовано 14 июля 2020, 14:16
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Володин: Призывающие "вернуть" Крым украинские политики могут быть экстрадированы в РФ

Он отметил, что принятие закона "остудит горячие головы" и даст понять, что за подобные заявления последует серьёзное наказание.

Поднимающих вопрос о "возвращении" Крыма украинских политиков может ждать уголовная ответственность за призывы к отчуждению территории РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Это повлечёт наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну... Будь это Украина, или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части её территории — всё, попадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, — отметил он.

Спикер ГД предположил, что принятие нормы закона "остудит горячие головы" и даст понять, что за подобные заявления последует серьёзное наказание.

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Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба Госдумы РФ

София Алабина
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