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Госдума в первом чтении поддержала приравнивание отчуждения территорий России к экстремизму

Володин называл предложенные наказания конкретными действенными мерами, направленными на защиту суверенитета РФ.

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Фото © Государственная дума

Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект был подготовлен после вступления в силу изменений в конституцию.

Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России,заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, после принятия закона призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части территории страны, будут считаться экстремизмом. Председатель Госдумы подчеркнул, что предложенные в законопроекте наказания в виде штрафов и лишения свободы являются конкретными действенными мерами по защите государственного суверенитета.

Ранее глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.

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