Госдума в первом чтении поддержала приравнивание отчуждения территорий России к экстремизму

Володин называл предложенные наказания конкретными действенными мерами, направленными на защиту суверенитета РФ.

Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект был подготовлен после вступления в силу изменений в конституцию.

— Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, после принятия закона призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части территории страны, будут считаться экстремизмом. Председатель Госдумы подчеркнул, что предложенные в законопроекте наказания в виде штрафов и лишения свободы являются конкретными действенными мерами по защите государственного суверенитета.