Госдума в первом чтении поддержала приравнивание отчуждения территорий России к экстремизму
Володин называл предложенные наказания конкретными действенными мерами, направленными на защиту суверенитета РФ.
Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект был подготовлен после вступления в силу изменений в конституцию.
— Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, после принятия закона призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части территории страны, будут считаться экстремизмом. Председатель Госдумы подчеркнул, что предложенные в законопроекте наказания в виде штрафов и лишения свободы являются конкретными действенными мерами по защите государственного суверенитета.
Ранее глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.
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