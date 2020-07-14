Обвинённый в домогательствах журналист Лобков: Полагал, что это не переходит границ обычного флирта

Журналист и телеведущий Павел Лобков, которого накануне обвинили в сексуальных домогательствах на волне откровений в "Твиттере", пояснил, что вырос в то время, когда обнять коллегу или даже поцеловать "считалось нормой", но "границы телесной неприкосновенности" изменились.

— Я не заметил, что пришла новая этика с её новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта, — написал он в "Фейсбуке".

Лобков отметил, что не знает, "какое наказание теперь должен понести", и принёс извинения всем, кому его поведение причинило дискомфорт. Он подчеркнул, что никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению, а со всеми коллегами у него нормальные профессиональные и дружеские отношения.

— Я приношу извинения руководству и подписчикам телеканала "Дождь", на чью репутацию моё поведение наложило тень. Пусть они решат мою судьбу, — заключил Лобков.