"Ковиду нужна энергия". Путину рассказали, как коронавирус поднимает уровень сахара в крови — видео

Сегодня состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, главным внештатным эндокринологом Минздрава Иваном Дедовым. Учёный рассказал главе государства о работе центра, а также о том, как от коронавируса зависит уровень сахара у человека.

— Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара. То есть CoViD требуется энергия, глюкоза — это самая быстрая и самая усвояемая, — отметил Дедов.

По словам эндокринолога, CoViD-19 берёт глюкозу из сердца, печени и мышц и использует энергию, "чтобы устраивать эти штормы".