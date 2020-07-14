Помогают бороться с сединой. Шеф-повар рассказал о пользе кабачков для здоровья волос

Употребление кабачков в пищу полезно для здоровья волос. В плодах содержатся витамин C и кремний, который помогает бороться с сединой, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий кулинарных шоу Сергей Синицын.

По словам шеф-повара, кремний кабачки синтезируют из почвы. В организм он поступает в небольшом количестве, но всё равно помогает волосам.

— И клетчатка, и витамин С находятся в коже кабачка. Также есть витамины группы В, они углеводы превращают в энергию. Калий, железо, каротин ещё там есть. Если она (шкурка. — Прим. Лайфа) не настолько твёрдая, лучше её оставлять, — пояснил Синицын.

Он отметил, что пюре из кабачка часто выбирают как первый прикорм для детей, так как этот овощ гипоаллергенен.