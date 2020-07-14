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Навального вызвали на допрос после оскорблений в адрес ветерана войны

Дело было возбуждено около месяца назад по факту клеветы.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Блогера Алексея Навального вызвали на допрос по делу о клевете после того, как он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Моему подзащитному во вторник вручили повестку о вызове на допрос. Это связано с уголовным делом, возбуждённым по статье о клевете, — сообщил он, отметив, что дело завели месяц назад.

Напомним, Навальный в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. На это обратил внимание член Общественной палаты Илья Ремесло и обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма.

Сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны записали Навальному видеоответ на оскорбления, а самому Игнату Сергеевичу стало плохо от высказываний блогера. СК признал Артёменко потерпевшим по делу о клевете. Внук ветерана, в свою очередь, поблагодарил Следком за справедливость.

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