Горшочек, не вари! На Краснодар после засухи обрушились ливни, целые районы оказались под водой

Лето 2020 года обещало быть засушливым и жарким, ещё неделю назад жители Кубани изнывали от зноя, но на днях началось... На Краснодарский край обрушились ливни и смерчи, улицы топит одну за другой. Лишь за последние два часа, как сообщает ГУ МЧС России, в региональной столице выпала почти половина месячной нормы осадков. И, по прогнозу синоптиков, дождь будет идти до вечера.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

— В городе Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила, — рассказывает начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Больше всего подтоплений на этот час наблюдается в центральной части города. Стоят троллейбусы и трамваи, автомобильное движение сильно затруднено, а местами полностью заблокировано. На улицах уже работает специализированная техника — 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).