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Горшочек, не вари! На Краснодар после засухи обрушились ливни, целые районы оказались под водой

На улицы города уже вышла водооткачивающая техника. Лайф публикует видео с места.

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Лето 2020 года обещало быть засушливым и жарким, ещё неделю назад жители Кубани изнывали от зноя, но на днях началось... На Краснодарский край обрушились ливни и смерчи, улицы топит одну за другой. Лишь за последние два часа, как сообщает ГУ МЧС России, в региональной столице выпала почти половина месячной нормы осадков. И, по прогнозу синоптиков, дождь будет идти до вечера.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В городе Краснодаре за два часа выпало свыше 20 миллиметров осадков. В результате подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила, — рассказывает начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Больше всего подтоплений на этот час наблюдается в центральной части города. Стоят троллейбусы и трамваи, автомобильное движение сильно затруднено, а местами полностью заблокировано. На улицах уже работает специализированная техника — 20 водооткачивающих машин и 8 мотопомп.

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступают заявки от местных жителей с адресами, где сложилась наиболее сложная ситуация. В списке улиц Ставропольская, Старокубанская, Таманская, Гаврилова, улица имени Суворова, Ленина, Чапаева, Тракторный переулок и многие другие.

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