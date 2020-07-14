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Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать королевский джин

Крепость напитка составляет 42%.

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Фото © Twitter / chrisshiptv

Букингемский дворец выпустил в продажу королевский джин, чтобы компенсировать убытки от коронакризиса. Бутылка объёмом 700 мл обойдётся в 40 фунтов стерлингов (около 3550 рублей).

Как уточняется, из-за международных ограничений на доставку отправка алкоголя возможна только по территории Великобритании. Небольшая партия джина произведена на основе растений, собранных в садах Букингемского дворца.

Среди компонентов — алоизия трёхлистная, листья шелковицы, ягоды боярышника, лавровый лист, крепость джина — 42%.

Для идеального утоления жажды летом рекомендуемый метод подачи — налить порцию джина в заполненный льдом короткий стакан, после долить тоник и дополнить ломтиком лимона, — сказано в описании к бутылке.

В апреле британская королева из-за пандемии коронавируса впервые в истории отказалась от артиллерийского салюта в честь своего дня рождения.

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