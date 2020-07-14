Воронежский аспирант, который убил и растворил в кислоте профессора, варил наркотики на кафедре

Аспирант из Воронежа, подозреваемый вместе с сообщником в убийстве 62-летнего профессора химического факультета и растворении его тела в кислоте, варил наркотики на кафедре учебного заведения. Об этом телеканалу "360" рассказал друг погибшего Сергей Ермак.
— Я знал Диму как доброго и хорошего парня — теперь с трудом язык поворачивается его так назвать. Думаю, дело в наркотиках. Он тайком варил их на кафедре. Слава знал об этом, не одобрял, но это не было причиной, я думаю, — поделился Ермак.
Он также отметил, что убитый мог рассказывать аспиранту о том, что у него есть деньги. По его словам, профессор "любил болтать лишнее".
— Он ещё в российско-китайской фирме был учредителем, возможно, и про те обороты болтал, — добавил мужчина.
Напомним, по подозрению в убийстве и затем растворении останков профессора из Воронежа задержали аспиранта и его сообщника. По версии следствия, злоумышленники хотели заполучить сбережения профессора суммой около двух миллионов рублей. Учёный исчез ещё в марте. Все четыре месяца его останки лежали на балконе съёмной квартиры в контейнерах с соляной кислотой и хлором.
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