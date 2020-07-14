Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Воронежский аспирант, который убил и растворил в кислоте профессора, варил наркотики на кафедре

Учёный мог сам рассказать злоумышленникам о том, что у него есть крупная сумма денег.

88
Post cover

Фото © Pixabay

Аспирант из Воронежа, подозреваемый вместе с сообщником в убийстве 62-летнего профессора химического факультета и растворении его тела в кислоте, варил наркотики на кафедре учебного заведения. Об этом телеканалу "360" рассказал друг погибшего Сергей Ермак.

Я знал Диму как доброго и хорошего парня — теперь с трудом язык поворачивается его так назвать. Думаю, дело в наркотиках. Он тайком варил их на кафедре. Слава знал об этом, не одобрял, но это не было причиной, я думаю, — поделился Ермак.

Он также отметил, что убитый мог рассказывать аспиранту о том, что у него есть деньги. По его словам, профессор "любил болтать лишнее".

Он ещё в российско-китайской фирме был учредителем, возможно, и про те обороты болтал, — добавил мужчина.

Напомним, по подозрению в убийстве и затем растворении останков профессора из Воронежа задержали аспиранта и его сообщника. По версии следствия, злоумышленники хотели заполучить сбережения профессора суммой около двух миллионов рублей. Учёный исчез ещё в марте. Все четыре месяца его останки лежали на балконе съёмной квартиры в контейнерах с соляной кислотой и хлором.

Выбор редакции

Loading...