Воронежский аспирант, который убил и растворил в кислоте профессора, варил наркотики на кафедре

Аспирант из Воронежа, подозреваемый вместе с сообщником в убийстве 62-летнего профессора химического факультета и растворении его тела в кислоте, варил наркотики на кафедре учебного заведения. Об этом телеканалу "360" рассказал друг погибшего Сергей Ермак.

— Я знал Диму как доброго и хорошего парня — теперь с трудом язык поворачивается его так назвать. Думаю, дело в наркотиках. Он тайком варил их на кафедре. Слава знал об этом, не одобрял, но это не было причиной, я думаю, — поделился Ермак.

Он также отметил, что убитый мог рассказывать аспиранту о том, что у него есть деньги. По его словам, профессор "любил болтать лишнее".

— Он ещё в российско-китайской фирме был учредителем, возможно, и про те обороты болтал, — добавил мужчина.