Житель Омска убил беременную женщину и сжёг её тело

В Омске мужчина убил 33-летнюю беременную женщину, после чего поджёг её тело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По версии следствия, подозреваемый омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс множество ударов металлической трубой по голове беременной потерпевшей, а когда понял, что женщина скончалась, легковоспламеняющейся жидкостью облил её одежду и диван и поджёг, — говорится в сообщении.

Пожар в квартире заметили соседи. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, однако уже через несколько часов после происшествия его задержали. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.