В Подмосковье муж зарезал жену на глазах у 10-летнего сына

В подмосковной Балашихе муж зарезал жену на глазах у своего десятилетнего сына, сообщил Лайфу источник. До инцидента в полицию обратилась мать погибшей женщины, которая сообщила о конфликте супругов. Она объяснила, что мужчина пытается убить её дочь. Когда сотрудники полиции прибыли на место, женщина была уже мертва.

Мужчина кухонным ножом нанёс ей ранения в область груди. После этого он заперся в ванной комнате и пытался покончить жизнь самоубийством. Но сотрудники полиции смогли взломать дверь и остановили его. Мужчину госпитализировали.

По данным источника, позже он рассказал полицейским, что в этот день они с женой выпивали и поссорились на бытовой почве. Конфликт перерос в драку, и мужчина схватился за нож. Всё это происходило в присутствии десятилетнего сына. Ребёнок физически не пострадал. Теперь с ним работают психологи. В отношении отца семейства возбудили уголовное дело по статье "Убийство".