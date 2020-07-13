ФСБ накрыла ячейку ИГИЛ под Ростовом, главарь ликвидирован — видео

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ* в Ростовской области. По данным спецслужб, шестеро человек готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в больницах и школах.

— На территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Пятерых участников группы задержали, а главарь ячейки при задержании открыл огонь по спецназовцам и привёл в действие самодельную бомбу, в результате чего умер. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

У сторонников террористов изъяты СВУ, автоматы и боеприпасы, а также наркотики. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконный оборот оружия" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".