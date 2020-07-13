Поисковик подорвался на снаряде времён ВОВ. Нарушение правил стоило ему кисти

В Ленинградской области участник поискового отряда лишился кисти в результате подрыва снаряда времён Великой Отечественной войны. Как стало известно Лайфу, из-за труднодоступности района помощь пострадавший дождался лишь спустя восемь часов.

Как стало известно Лайфу, 46-летний Эдуард П. во время раскопок наткнулся на блестящий предмет. По правилам безопасности поднимать такие находки нельзя, однако мужчина всё же решил вытащить из земли необычную вещь, в результате чего та сдетонировала. Поисковик лишился кисти, а также получил травмы глаза, живота и бедра.

В скорую помощь вызов поступил в 11 утра, однако из-за удалённости места происшествия от населённых пунктов фельдшер добрался до пострадавшего лишь к вечеру. Чтобы транспортировать мужчину, был поднят вертолёт санавиации. Командир поискового отряда рассказал Лайфу о его состоянии.

— Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Пока сказать больше ничего не могу. Это произошло при проведении поисковых работ. Неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. Возможно, задел лопатой или рукой, тут по-всякому бывает, — поделился Андрей Самарин.

Ранее похожий случай произошёл в Донбассе. Местный житель подорвался на мине по пути на рыбалку, в результате чего потерял ногу.