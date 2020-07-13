Задел столб и рухнул. Лайф узнал возможную причину крушения самолёта в Тверской области

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Причиной падения легкомоторного самолёта в Тверской области накануне могла стать ошибка пилота. По предварительным данным, воздушное судно упало, задев перед этим столб ЛЭП.

Напомним, ЧП произошло в Калязинском районе. У села Василёво самолёт упал в заросли камыша. Пострадали двое взрослых и десятилетний ребёнок. У пилота была сломана рука, у женщины — сотрясение мозга. Ребёнок отделался ушибом руки.