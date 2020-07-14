Учительница из Тюмени зачитала образовательный рэп и стала звездой TikTok — видео

Вышедшая на пенсию учительница из Тюмени стала звездой TikTok. В апреле из-за введённого в связи с ситуацией с коронавирусом карантина Любовь Гараз начала снимать весёлые ролики про правила русского языка и подводные камни ЕГЭ.

— Всю жизнь боялась онлайна, а тут из-за карантина пришлось. И такой формат оказался очень нужным и школьникам, и их родителям, — рассказала педагог в беседе с URA.RU.

По словам преподавателя, идею она заимствовала, увидев ролики в TikTok в исполнении мужчин. Гараз понравилось, как они преподносят учебный материал.