Учительница из Тюмени зачитала образовательный рэп и стала звездой TikTok — видео

Вышедшая на пенсию учительница из Тюмени стала звездой TikTok. В апреле из-за введённого в связи с ситуацией с коронавирусом карантина Любовь Гараз начала снимать весёлые ролики про правила русского языка и подводные камни ЕГЭ.
— Всю жизнь боялась онлайна, а тут из-за карантина пришлось. И такой формат оказался очень нужным и школьникам, и их родителям, — рассказала педагог в беседе с URA.RU.
По словам преподавателя, идею она заимствовала, увидев ролики в TikTok в исполнении мужчин. Гараз понравилось, как они преподносят учебный материал.
Со съёмками Любови помогают сыновья. Младший — расшифровывает современный сленг и предлагает молодёжную музыку, а старший — придумывает сценарии для видео. Один из роликов набрал более 1,8 миллиона просмотров, сейчас на канал учительницы подписано более 67 тысяч пользователей.
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