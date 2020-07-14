СМИ: Египта не будет в числе первых стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Россия не планирует в ближайшее время начинать переговоры с Египтом о взаимном возобновлении регулярного авиасообщения. Об этом пишет News.ru со ссылкой на источник в дипломатических кругах республики.

— Египет не будет в числе первых стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, — отметили собеседники издания в Каире.

При этом отмечается, что Египет в свою очередь открыл границы для иностранцев, в том числе и граждан РФ. В республике уверяют, что на бортах будут приняты все необходимые меры безопасности. Источник издания также добавил, что кроме опасений, связанных с коронавирусом, со стороны Москвы есть беспокойство по поводу безопасности россиян после теракта над Синайским полуостровом в 2015 году.