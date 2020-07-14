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Прокурор запросил три реальных срока и четыре условных для фигурантов дела "Нового величия"

Также им продлили сроки содержания под стражей и домашним арестом.

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Прокурор запросил три реальных срока и четыре условных для фигурантов дела "Нового величия", которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе.

Реальные сроки гособвинитель просит для:

Руслана Костыленкова — 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима;

Петра Карамзина — 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима;

Вячеслава Крюкова — 6 лет колонии общего режима.

Условные — для:

Дмитрия Полетаева — 6 лет и 6 месяцев условно;

Максима Рощина — 6 лет и 6 месяцев условно;

Марии Дубовик — 6 лет условно;

Анны Павликовой — 4 года условно.

Также сегодня Люблинский суд Москвы принял решение продлить фигурантам дела срок содержания под стражей и домашним арестом до 17 августа.

Напомним, активистов движения "Новое величие" арестовали в мае 2018 года по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".

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