Прокурор запросил три реальных срока и четыре условных для фигурантов дела "Нового величия", которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе.

Реальные сроки гособвинитель просит для: Руслана Костыленкова — 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима; Петра Карамзина — 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима; Вячеслава Крюкова — 6 лет колонии общего режима.

Условные — для: Дмитрия Полетаева — 6 лет и 6 месяцев условно; Максима Рощина — 6 лет и 6 месяцев условно; Марии Дубовик — 6 лет условно; Анны Павликовой — 4 года условно.

Также сегодня Люблинский суд Москвы принял решение продлить фигурантам дела срок содержания под стражей и домашним арестом до 17 августа.