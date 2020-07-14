Прокурор запросил три реальных срока и четыре условных для фигурантов дела "Нового величия", которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе.
Реальные сроки гособвинитель просит для:
Руслана Костыленкова — 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима;
Петра Карамзина — 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима;
Вячеслава Крюкова — 6 лет колонии общего режима.
Условные — для:
Дмитрия Полетаева — 6 лет и 6 месяцев условно;
Максима Рощина — 6 лет и 6 месяцев условно;
Марии Дубовик — 6 лет условно;
Анны Павликовой — 4 года условно.
Также сегодня Люблинский суд Москвы принял решение продлить фигурантам дела срок содержания под стражей и домашним арестом до 17 августа.
Напомним, активистов движения "Новое величие" арестовали в мае 2018 года по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".