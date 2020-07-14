В Японии разработали маски, способные превращать речь в текст

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Сотрудники японской компании Donut Robotics создали маски C-Face, способные превращать речь в текст и переводить сказанное владельцем на восемь языков. О необычной разработке рассказал глава предприятия Тайсукэ Оно.

По его словам, идея создать необычный девайс пришла ему в голову в самый разгар пандемии, когда все вынуждены были носить маски, из-за чего речь окружающих стала менее разборчивой.

Между тем он заметил, что сама по себе C-Face маска не заменяет привычное средство защиты и надевается поверх него. Несмотря на это, устройство позволяет расслышать говорящего, даже если он находится на расстоянии в десять метров.

— В маску встроен микрофон с шумопоглощением. С этого микрофона через Bluetooth на смартфон или компьютер передаётся звук в виде текста. Таким образом, на смартфоне или компьютере собеседника отображается речь в виде звука и в виде текста, как титры. Возможен и перевод этого текста на восемь языков, — цитирует Оно РИА "Новости".

Пока в арсенале маски-переводчика лишь английский, китайский, корейский, вьетнамский, французский, испанский, тайский и индонезийский языки. Начать продавать чудо-маску в Японии и США планируют до конца этого года.

Пока, предварительно, стоимость одной маски в российской валюте составляет около 2900 рублей. Кроме описанных функций девайс умеет вести стенографическую запись совещаний. Преображение речи в текст обойдётся покупателю примерно в 200 рублей в месяц, а перевод на другие языки будет стоить около 995 рублей. Запись совещания обойдётся в такую же сумму.