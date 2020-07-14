Сбросивший 100 кг Максим Фадеев дал совет на тему похудения

Максим Фадеев дал фанатам совет на тему похудения. Продюсер, сбросивший 100 килограммов, помимо соблюдения диеты, занимался на беговой дорожке, пишут "Дни.ру".

После завершения периода самоизоляции Фадеев не отказался от спорта. В одном из последних постов в "Инстаграме" продюсер рассказал, что бегает на улице.

— Бегал, попал под дождь! Настроение в гору! — написал он под фото.

По словам Фадеева, в похудении ему помогли только "вода определённой температуры" и ряд продуктов, при употреблении которых можно "ни в чём себе не отказывать".